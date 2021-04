Roma, il PSG ha deciso sul futuro di Florenzi

Roma, attenzione al PSG

Anche se non è iniziato ufficialmente e mancano molti mesi, il calciomercato è già entrato nel vivo. Tutte le società stanno già facendo il punto della situazione, per nuovi acquisti, cessioni e rinnovi. Il PSG, che ha portato Alessandro Florenzi a Parigi già lo scorso anno, ha deciso sul futuro del giocatore di proprietà della Roma.

Roma, il PSG verso il riscatto Florenzi

Il Paris Saint Germain è già pronto per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il reparto difensivo ha bisogno di giocatori di esperienza e il club parigino, che ha puntato su Florenzi, è pronto ad acquistare definitivamente il giocatore della Roma. Il club francese dovrà pagare soltanto 9 milioni di euro previsti nella sua opzione di acquisto. L’ex Valencia ha spento le 30 candeline quest’anno e ha giocato nel PSG per tutta la stagione in corso. Al momento, Florenzi, nelle sue 29 presenze con la maglia dei parigini ha messo a segno anche 2 gol ed un assist. I Campioni di Francia hanno deciso di trattenere il talento italiano nel proprio organico. Florenzi, grazie alla sua esperienza, ma soprattutto grazie alla sua duttilità sul campo, ha conquistato la fiducia dei francesi. Molto probabilmente dirà addio alla Roma per restare definitivamente al Paris Saint Germain.