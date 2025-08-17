Coppa Italia: il programma della giornata. Palermo corsaro a Cremona

I risultati di Coppa Italia

Di
Salvatore Ciotta
-
5
pisa calcio
FILIPPO INZAGHI RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Oggi sono in programma quattro incontri relativi ai 32esimi di Coppa Italia, ieri il Palermo ha vinto ai rigori a Cremona, il Cagliari ha battuto la Virtus Entella, Como e Venezia hanno avuto ragione di Sudtirol e Mantova.

Il programma completo dei 32 esimi:

Venerdì 15 agosto 
EMPOLI-REGGIANA 2-1 dcr
SASSUOLO-CATANZARO 1-0
LECCE-JUVE STABIA 2-0
GENOA-VICENZA 3-0

Sabato 16 agosto 
VENEZIA-MANTOVA 4-0
COMO-SÜDTIROL 3-1
CAGLIARI-VIRTUS ENTELLA 2-1 dcr
CREMONESE-PALERMO 0-1 dcr

Domenica 17 agosto
MONZA-FROSINONE ORE 18:00
PARMA-PESCARA ORE 18.30
CESENA-PISA ORE 20.30
MILANBARI ORE 21.15

Lunedì 18 agosto

AUDACE CERIGNOLA-VERONA ORE 18:00
SPEZIA-SAMPDORIA ORE 18.30
UDINESE-CARRARESE ORE 20.45
TORINO-MODENA ORE 21.15

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE