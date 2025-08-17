Coppa Italia: il programma della giornata. Palermo corsaro a Cremona

Oggi sono in programma quattro incontri relativi ai 32esimi di Coppa Italia, ieri il Palermo ha vinto ai rigori a Cremona, il Cagliari ha battuto la Virtus Entella, Como e Venezia hanno avuto ragione di Sudtirol e Mantova.
Il programma completo dei 32 esimi:
Venerdì 15 agosto
EMPOLI-REGGIANA 2-1 dcr
SASSUOLO-CATANZARO 1-0
LECCE-JUVE STABIA 2-0
GENOA-VICENZA 3-0
Sabato 16 agosto
VENEZIA-MANTOVA 4-0
COMO-SÜDTIROL 3-1
CAGLIARI-VIRTUS ENTELLA 2-1 dcr
CREMONESE-PALERMO 0-1 dcr
Domenica 17 agosto
MONZA-FROSINONE ORE 18:00
PARMA-PESCARA ORE 18.30
CESENA-PISA ORE 20.30
MILAN–BARI ORE 21.15
Lunedì 18 agosto
AUDACE CERIGNOLA-VERONA ORE 18:00
SPEZIA-SAMPDORIA ORE 18.30
UDINESE-CARRARESE ORE 20.45
TORINO-MODENA ORE 21.15