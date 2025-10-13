La Roma ha in rosa uno dei giocatori più seguiti sul calciomercato: Manu Koné. Grazie alle sue prestazioni con i giallorossi e con la nazionale transalpina, anche in Francia è diventato un calciatore molto apprezzato da tifosi. Il centrocampista della Roma durante la pausa delle nazionali ha avuto occasione di far parlare tanto di sé, è finito sulla bocca di tutti, compresa quella del ct Deschamps che è rimasto anche lui colpito dalla sua tecnica e la sua leadership.
Roma, attenti a Koné: il PSG proverà l’assalto
Il Paris Saint-Germain ha avuto modo di apprezzare Koné in questo ultimo periodo e avrebbe deciso di portarlo in Francia. La dirigenza dei parigini pare che ora starebbe studiando un piano per portarlo nell’organico guidato da Luis Enrique. I francesi potrebbero far partire l’assalto già nella prossima estate presentandosi in capitale con un’offerta che difficilmente potrebbe essere rifiutata, soprattutto dalla Roma che deve fare attenzione al fairplay.
Il PSG non bada a spese, pronto a pagare 60 milioni di euro il cartellino del classe 2001. Una proposta del genere è impossibile da rifiutare, ed è molto interessante per le casse capitoline. Questa sera si potrà vedere Koné titolare con la sua Francia nella trasferta contro l’Islanda, poi al rientro in Italia sarà in campo contro il big match della Roma capolista contro l’Inter all’Olimpico.