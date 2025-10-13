La Roma ha in rosa uno dei giocatori più seguiti sul calciomercato: Manu Koné. Grazie alle sue prestazioni con i giallorossi e con la nazionale transalpina, anche in Francia è diventato un calciatore molto apprezzato da tifosi. Il centrocampista della Roma durante la pausa delle nazionali ha avuto occasione di far parlare tanto di sé, è finito sulla bocca di tutti, compresa quella del ct Deschamps che è rimasto anche lui colpito dalla sua tecnica e la sua leadership.

Roma, attenti a Koné: il PSG proverà l’assalto