Roma, infortunio Dovbyk: spunta la data del rientro

Il punto sugli infortunati: respiro di sollievo per Dovbyk, ma preoccupa Zalewski

L’attaccante ucraino della Roma, Dovbyk punta alla maglia da titolare contro l‘Hellas Verona. Come si legge su “Il Tempo”, l’ex Girona ha saltato ieri la partita contro il Torino per febbre e un problema al ginocchio, ma è pronto a riprendersi l’attacco della Roma, tornando a disposizione di Juric.

Roma, da verificare le condizioni di Zalewski

Segnali positivi ci sono anche per Pellegrini, che però non è al meglio a causa di un colpo in allenamento, ma è pronto a rientrare dal primo minuto domenica. Da verificare, invece, le condizioni di Zalewski, uscito dal campo un po’ accasciato. Hermoso tornerà a disposizione, dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina.