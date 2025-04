La Roma vince il big match contro l’Inter e fa un grande passo in avanti. Ranieri mette a segno record su record con la Magica, e a fine stagione andrà via, la società sta cercando il nuovo allenatore e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: Fabregas.

Roma, Fabregas vicino alla società giallorossa

Tra i tanti nomi di allenatori che ruotano in ottica Roma per la prossima stagione c’è anche quello di Cesc Fabregas, autore di una grande stagione con il suo Como. A fare chiarezza sul futuro del tecnico spagnolo è stato il direttore sportivo dei lariani Carlalberto Ludi: “Il nome di Fabregas accostato alla Roma? Non posso parlare della selezione della Roma. Fabregas è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, ne mancano altri tre. Stiamo programmando il futuro: questo non esclude niente ma mi fa sicuramente ben sperare”, queste le parole del ds biancoblu ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Se la permanenza di Nico Paz è legata a quella di Fabregas? Quella di Nico è sicuramente una posizione molto sensibile, siamo legati al giocatore e al ragazzo in maniera molto forte. Penso che abbia trovato il contesto perfetto per performare. La nostra volontà è chiara, dipendiamo dalla recompra del Real Madrid”.