Mancano meno di tre giorni al big match della settima di campionato tra Roma e Inter. Scenario della gara lo Stadio Olimpico della capitale che preannuncia con l’ennesimo sold out. In campo si troveranno contro due squadre che stanno vivendo un ottimo periodo di forma.

Roma-Inter, statistiche

La Roma di mister Gasperini è reduce dalla ultima vittoria in casa della Fiorentina in trasferta, mentre la formazione di Chivu è reduce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese per 4 a 1. I due allenatori dalla loro non hanno in comune solo un buon momento di forma, ma anche diversi giocatori importanti in infermeria. Mentre Chivu dovrà fare a meno di Thuram e forse anche di Lautaro Martinez, ancora in Argentina per le qualificazioni mondiali, Gasperini avrà tutta la rosa al completo, tranne il febbricitante Angelino.

La storia recente sorride all’Inter, ma la Roma ha spesso reso la vita difficile ai nerazzurri, soprattutto quando sono in trasferta all’Olimpico. Negli ultimi 10 confronti in Serie A, la Roma ha subito 7 volte la sconfitta, ha rimediato un solo pareggio e ha vinto due volte contro l’Inter. Gol segnati: media di 2,1 reti a partita, segno di incontri sempre vivaci e ricchi di emozioni. Raramente Roma e Inter hanno chiuso sullo 0-0.

Roma-Inter probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar;Celik;Mancini;N’Dicka;Wesley;Cristante;Konè;Tsimikas;Soulè;Pellegrini,Dovbyk. All Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer;Akanji;Acerbi;Bastoni;Dumfries;Barella;Calhanoglu;Mkhitaryan;Dimarco;L.Martinez;Bonny. All Chivu

Dove vedere la partita

La gara valida per la 7^ giornata di Serie A TIM sarà visibile su DAZN ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv. Sia Dazn che Sky trasmetteranno il match tra giallorossi e nerazzurri, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 20.45. Per vederla basterà accedere con le proprie credenziali su DAZN, username e password. E poi chiaramente aprire la schermata di homepage che proporrà tra gli eventi anche la gara dell’Olimpico. Ma c’è anche il canale DAZN, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare, o direttamente il canale 251 di Sky.

Roma-Inter sarà infatti visibile in streaming su smart tv da app DAZN, in streaming su pc, da app DAZN su smartphone, su app DAZN su tablet.