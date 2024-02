Roma-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Le buone prestazione portano Daniele De Rossi a riconfermare il 4-3-3 con tanti dei suoi interpreti chiave. In avanti spazio al tridente con El Shaarawy e Dybala ai lati del grande ex, Romelu Lukaku. Fiducia ad Angeliño sulla corsia di sinistra. Torna disponibile, dopo l’eliminazione dell’Iran in Coppa d’Asia, anche Azmoun.

Undici titolarissimo per Simone Inzaghi. In attacco c’è il tandem composto da Lautaro Martinez e Thuram. In mezzo al campo Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, supportati da Darmian, a destra, e Dimarco, a sinistra. In difesa il trio Pavard, Acerbi e Bastoni. Indisponibile Frattesi.

Le probabili formazioni di Roma-Inter:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.