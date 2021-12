Roma Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Gara dalle mille emozioni quella dell’Olimpico con gli ex Dzeko e Mourinho.

Mourinho vuole dimenticare in fretta la gara di Bologna e per vuole riscattarsi già dalla gara di domani contro la sua ex Inter.

La squadra di Inzaghi come detto da Lautaro Martinez vuole vincere all’Olimpico per mostrare una prova di forza e avvicinarsi al primo posto in attesa del Napoli.

Le probabili formazioni di Roma – Inter

Mourinho schiera una sorta di 4-2-3-1 mascherato con Ibanez terzino destro. Torna Cristante dal 1′ minuto, in attacco vista la squalifica di Abraham c’è Shomurodov.

Inzaghi visti i problemi in difesa schiera Dimarco nei 3 di difesa. Tornano Dumfries a destra, Barella a centrocampo e davanti l’ex Dzeko.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Roma Inter, i precedenti del match:

La gara di sabato sarà il 177º confronto in Serie A tra Roma e Inter: 73 sono i successi della squadra nerazzurra contro i 49 dei giallorossi con 54 pareggi. Sono loro le due squadre che hanno tirato più in porta in questo campionato, ci aspettiamo che sia una gara ricca di gol.

Roma Inter, dove vederla:

La partita tra Roma e Inter sarà visibile sulla piattaforma di DAZN. Per guardare la gara delle ore 18 occorrerà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.