Mercato Inter, dirigenza in Argentina per il gioiello del River

Da tempo gli occhi dell’Inter sono sul talento del River

Sulle orme di Lautaro, l’Inter prova a trovare l’erede del Toro. E parte della dirigenza è attualmente al lavoro in Sudamerica per sondare i profili più interessanti da seguire e, in un secondo momento, da acquistare. Javier Zanetti, intervenuto ai microfoni di ESPN, è stato chiaro in tal senso svelando che Dario Baccin, vice direttore sportivo, è in Argentina per questo preciso scopo.

Il primo nome sulla lista, quello sul quale l’Inter ha messo gli occhi da tempo, è Julian Alvarez, attaccante classe ’00 del River Plate. In questa stagione, nelle prime 19 partite del campionato argentino, ha segnato ben 17 reti. Ma, sempre riprendendo le parole di Zanetti, non c’è solo lui. Infatti ‘ex capitano nerazzurro ha detto che: “Dario Baccin è attualmente in Argentina per visionare i profili più interessanti. Sono tanti i giovani calciatori interessanti in Sud America, non solo Julian Alvarez“.