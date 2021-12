PIF-Inter, Steven Zhang ha deciso | Notizia a sorpresa

Steven Zhang ha deciso, vuol vincere con l’Inter

Da mesi rimbalzano le voci che vorrebbero l’Inter pronta a cambiare proprietà, con il fondo arabo PIF pronto a rilevare il club nerazzurro. Indiscrezioni ricevute dalla nostra redazione volevano l’accordo praticamente raggiunto, unico ostacolo da superare due clausole (sottovalutate da PIF) che volevano un diritto di recompera a favore di Zhang e un pacchetto di minoranza vicino al 13%, due condizioni respinte in fase di trattativa da PIF.

La notizia nuova è di quelle sorprendenti. Steven Zhang, contro ogni aspettativa, sarebbe riuscito a respingere l’offensiva di PIF certo di riuscire a sbloccare fondi del gruppo Suning in Cina in tempo utile per saldare i bond e tenersi stretto la ‘sua Inter’. Steven avrebbe dimostrato di aver le idee chiare e carattare nonostante la giovane età. L’ultima richiesta per sedersi al tavolo con PIF sarebbe stata quella di mantenere un pacchetto non proprio di minoranza vicino al 40%, condizione ovviamente respinta dagli emissari di PIF. Trattativa a quanto pare definitivamente saltata, Steven Zhang ha le idee chiare, vuol vincere e risultare il primo proprietario cinese di un club di calcio a vincere a livello europeo. Un’impresa da vincente, un’impresa da Zhang.

Prima tappa il rinnovo dei top player e soprattutto del gruppo dirigenziale capitanato da Marotta, poi in programma nuovi investimenti con lo sguardo sempre rivolto al bilancio, per un’Inter solida e vincente. Questa la sommessa di Zhang, Steven presente e futuro dei nerazzurri.