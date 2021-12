Mercato Inter, Vecino verso la Bundesliga: pronto lo scambio

La società nerazzurra sta lavorando alle uscite in vista di un possibile colpo di mercato.

L’Inter vuole continuare a stupire. La dirigenza nerazzurra vuole accontentare Inzaghi con un acquisto sul mercato che sarebbe la ciliegina sulla torta. Marotta e Ausilio quindi sono alla ricerca di un quarto attaccante che possa giocarsi il posto con Dzeko, Lautaro Martinez e Correa.

Prima però per esigenze di bilancio e rosa extra large occorrerà cedere, a cominciare da Sanchez e Vecino. Per il primo ci sono diverse offerte anche se l’alto ingaggio dell’attaccante ex Manchester United e Arsenal frenano le trattative mentre l’Inter ha ricevuto diversi proposte per il calciatore uruguaiano.

LEGGI ANCHE:

Inter, scambio Vecino – Ginter: si tratta

Chi potrebbe lasciare la Pinetina è proprio Vecino. Il centrocampista ex Empoli, che non trova spazio nella formazione di Inzaghi è sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro vista anche la scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2022

La mezz’ala uruguaiana piace molto in Bundesliga ed è proprio qui che potrebbe profilarsi un vero e proprio scambio di mercato con Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach. Il giocatore, è considerato da Marotta e Ausilio il sostituto naturale di Skriniar e qualora saltasse lo scambio il giocatore potrebbe trasferirsi lo stesso nel club nerazzurro.