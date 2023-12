Nei giorni scorsi era rimbalzata la voce che l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, fosse presso le zone della sede della Roma all’Eur. Questo ha scatenato le voci di un possibile approdo nella Capitale per ereditare la panchina di Jose Mourinho. Ma a sementire tutto ci ha pensato l’agente del tecnico Fali Ramadani

Ramadani: “Non sono il baby-sitter di Italiano”

Il procuratore del tecnico viola è stato intervistato da “Tag24″, sulla questione legata all’avvistamento vicino la sede dei giallorossi dichiara:”Non è vero e non voglio commentare perché non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’Eur, a Roma. Con la Roma non c’è nulla, zero!“