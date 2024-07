Roma, Karsdorp vicino alla cessione | Il Trabzonspor insiste per lui

Il Trabzonspor, secondo Nicolò Schira, sta spingendo per cercare di convincere il terzino destro della Roma, Rick Karsdorp, ad unirsi al club turco, che sta cercando un sostituto di Meunier. L’olandese sembra di nuovo uno dei principali indiziati a lasciar Trigoria in questa finestra di mercato.

Roma, Karsdorp in uscita può sbloccare un nuovo acquisto | Tanti i nomi per la fascia destra

Il mercato della Roma non si ferma così come la ricerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione. Tanti i nomi sondati, tanti i profili su cui Ghisolfi sta lavorando specialmente dalla Ligue 1. I nomi che più piacciono in Serie A sono invece Bellanova, la cui valutazione è però considerata eccessiva, e Kayode, di cui la Fiorentina però non vuole privarsi a cuor leggero.