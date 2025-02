Claudio Ranieri sa il fatto suo. Il tecnico da quando è arrivato a Roma ha fatto vedere che il suo mestiere sa farlo benissimo. E’ un grande trascinatore, ma soprattutto è un signore del calcio ed i suoi lavori funzionano. La Roma è un cantiere che funziona, dove tutti vogliono fare il proprio e anche di più.

Roma, il grande lavoro di Ranieri si vede

La Roma ha annientato il Monza ieri all’Olimpico, ma non dipende solo dalla pessima prestazione dell’avversario, al di là di questo è stato notato anche la voglia di partecipazione dei giocatori della Roma.

Tutti vogliono la palla in campo e voglio costruire azioni e portare la squadra in gol. Qualcosa che nei mesi passati, soprattutto quando sulla panchina c’erano altri allenatori, non si vedeva più. Questo “appetito” sul campo dipende da Claudio Ranieri. L’ex tecnico di Inter, Juve, Leicester e tante altre squadre, ha raccolto un gruppo sano, che però non stava bene. Ha “curato” a modo sui i giocatori e adesso se li gode da bordocampo.

Claudio Ranieri ha ridato alla Roma la tenacia che mancava, ma ha anche riportato alla luce tanti giocatori che si erano eclissati. Il primo è Dybala, oggi gode di una grande stima, dall’allenatore all’intera città. Seguono Baldanzi, Gianluca Mancini, Manu Koné, Shomurodov, Cristante e Bryan. Tutti giocatori che mostrano voglia di giocare e di dare il massimo, in piena solidarietà e rispetto dei compagni.