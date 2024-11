Roma, la Fiorentina vuole chiudere al più presto per il riscatto di Bove | Pronta l’offerta

Fiorentina decisa sul riscatto di Bove: un futuro sempre più viola

La Fiorentina sta concentrando le proprie energie sulle strategie legate ai riscatti di alcuni giocatori già in rosa come Edoardo Bove.

Secondo gli accordi iniziali, il cartellino di Bove prevede un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo nel caso in cui il giocatore chiuda la stagione avendo disputato almeno il 60% delle partite della Fiorentina. Per soddisfare questa condizione, è sufficiente che il centrocampista giochi almeno 45 minuti per partita, indipendentemente dal fatto che parta titolare o subentri. La cifra fissata per il riscatto è di 10,5 milioni di euro, ma sembra che la Fiorentina non voglia attendere il raggiungimento di questa soglia: il club è già convinto delle qualità di Bove e vuole blindarlo al più presto.

L’intesa con la Roma: trattativa da perfezionare

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè avrà il compito di negoziare i dettagli con la Roma, che al momento è concentrata su altre priorità. Nonostante ciò, l’operazione sembra destinata a concludersi positivamente, vista la fiducia che la Fiorentina ripone nel giocatore. Per Bove, il trasferimento definitivo sarebbe motivo di soddisfazione: dopo una parentesi non priva di difficoltà nella capitale, il giovane talento ha trovato a Firenze un ambiente ideale per crescere e consolidarsi.

La Fiorentina punta sul progetto giovani

Il possibile riscatto di Bove si inserisce in una strategia più ampia della Fiorentina, orientata a costruire una squadra competitiva puntando su giovani di talento. Insieme ad altri prospetti come Luca Ranieri, Fabian Parisi e Jonathan Ikoné, Bove rappresenta uno dei pilastri su cui il club vuole gettare le basi per il futuro.

Con il mercato estivo ancora lontano, i segnali sono chiari: la Fiorentina non vuole farsi sfuggire un giocatore che ha dimostrato di meritare fiducia. Se tutto andrà come previsto, il 2025 segnerà ufficialmente l’inizio della seconda fase della carriera di Bove, questa volta con la maglia viola come simbolo di una nuova consacrazione.