Roma, Hermoso apre al ritorno in Liga: il Real Madrid osserva

L’ avventura italiana di Mario Hermoso potrebbe essere già vicina al termine. Il difensore spagnolo, arrivato in estate alla Roma su richiesta di Daniele De Rossi, sta trovando poco spazio, avendo collezionato 6 presenze, di cui solamente 1 da titolare. Una situazione che, complici le difficoltà attuali della società capitolina, potrebbe spingerlo a valutare un addio nonostante un contratto in scadenza solo nel giugno 2027.

Hermoso: “Un onore essere accostato al Real”

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Hermoso non ha escluso un ritorno in Spagna, lasciando la porta aperta al Real Madrid, che starebbe monitorando la sua situazione: “Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per gran parte della mia carriera e mi piace il calcio che si gioca in Liga. Non posso escludere un ritorno nel mio Paese”. Le sue parole non sono passate inosservate, tanto più che Hermoso ha dichiarato di essere onorato dell’interessamento del Real Madrid, club in cui è cresciuto: “Ho letto tutto, alcuni amici mi hanno inviato ciò che è stato scritto. È sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a grandi società. Ho fatto parte del settore giovanile del Real Madrid e sarò sempre grato per gli insegnamenti ricevuti”. Con la finestra di mercato di gennaio alle porte e i problemi difensivi dei Blancos, un ritorno a Madrid per Hermoso potrebbe diventare più di una semplice suggestione. Le prossime settimane sotto la guida di Ranieri saranno decisive per decifrare il futuro dell’ex centrale dell’Atletico Madrid.