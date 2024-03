Roma, la rinascita di Pellegrini | Ora è pronto a prendersi la Nazionale

Tutto un altro giocatore. Lorenzo Pellegrini è tornato a macinare numeri e giocate di qualità da due mesi a questa parte, dopo aver vissuto l’ultimo anno tra luci, ombre e problemi fisici. La condizione ritrovata già all’inizio del nuovo anno e il rinnovato incontro con Daniele De Rossi, sotto un’altra veste sì, ma pur sempre amico e capitano, stanno permettendo al centrocampista giallorosso di imporsi su un livello alto, in campionato e in Europa.

Accanto alla capacità realizzativa, di cui poi sarà giusto parlare e analizzare i numeri, ciò che più sorprende di Lorenzo Pellegrini quando è in forma è la dimestichezza tecnica, il modo che ha di toccare il pallone, le idee spesso originali ed efficaci per mandare in porta i compagni o per mettere il pallone dietro le spalle del portiere. Pellegrini non è e non sarà mai un giocatore di temperamento, ma è altruista, si sacrifica per i compagni e per la squadra e nell’ultimo terzo di campo ha una fantasia fuori dal comune. Lo stiamo vedendo calciare di destro, di sinistro, dal limite dell’area o dal suo interno, lo stiamo vedendo imbucare per i compagni e mandarli in porta, ripiegare in difesa ed entrare duro in scivolata, ma soprattutto lo stiamo finalmente rivedendo in condizioni fisiche e mentali importanti.

Ora la Nazionale, Spalletti si gode uno dei centrocampisti più in forma d’Europa

Un giocatore così, con numeri importanti in fase offensiva e un contributo costante in fase difensiva, non può che fare gola ad un amante del gioco offensivo come Luciano Spalletti. Già nella partita di giovedì contro il Venezuela il numero 7 giallorosso dovrebbe partire da titolare in mezzo al campo. Il CT cercherà di metterlo nelle condizioni migliori possibili per offendere, sfruttandone i tempi di inserimento e la qualità palla al piede e probabilmente anche la sa attitudine ad allargarsi verso la fascia sinistra. Da quel lato con Dimarco e Chiesa potrebbe, nelle idee del tecnico, instaurarsi un’intesa ad altissima qualità, con Pellegrini fulcro del gioco a tre grazie alla sua tecnica e alla sua visione di gioco.

I numeri di Lorenzo Pellegrini in questa stagione

Il capitano giallorosso ha disputato fin qui con la Roma 29 partite in stagione in tutte le competizioni, disputando un totale di 1845 minuti, e ha messo a referto fin qui 9 gol e 5 assist. Ma impressionanti sono le sue statistiche dall’arrivo di Daniele De Rossi, che ne ha trasformato proprio l’intenzione, la convinzione, l’intensità; Pellegrini ha infatti messo a segno 6 gol e registrato 3 assist in appena due mesi e in 13 partite disputate. Nel 2024 è tra i centrocampisti in Europa ad aver segnato di più e non vuole di certo fermarsi. Vuole trascinare la Roma in Champions League e la Nazionale in un grande cammino europeo.