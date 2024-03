Roma, vincere soffrendo per diventare grandi | De Rossi scopre il ‘corto muso’

La Roma batte il Sassuolo allo Stadio Olimpico per 1-0, grazie al gol del suo capitano Lorenzo Pellegrini. Vince soffrendo De Rossi, che riconosce in questa partita un ulteriore step di crescita. Vincere di ‘corto muso’ per diventare più forti, più solidi, più sicuri. Un tiro a giro dalla distanza, che non lascia scampo a Consigli, decide una partita complessa per la squadra di De Rossi, apparsa stanca e poco brillante sin dai primi minuti. Strano per la Roma di DDR che ha macinato gioco, gol e punti, sin dall’arrivo in panchina del suo nuovo condottiero. Ma nel percorso ci sono anche queste partite, dure e ruvide, col Sassuolo di Ballardini che mette in mostra in maniera accademica la ‘teoria della salvezza perfetta’, sporcando tutti i palloni, facendo tanta densità dietro, alzando ritmo e intensità in fase di recupero palla e contropiede; poco per impensierire la Roma sul piano difensivo, abbastanza per limitarne le scorrazzate offensive.

De Rossi vince da grande. La Roma si prende la vittoria con voglia, determinazione e la qualità del suo capitano

Ma De Rossi lo ha detto nel post partita, le grandi squadre che vincono tante partite, anche di fila, non sempre riescono a dominare l’avversario o a “passeggiare” (ha usato questo termine a Dazn), ma a volte hanno bisogno di sporcarsi, di lottare, di metterci più intensità degli altri per portare a casa i tre punti. Poi il guizzo del giocatore di qualità, in questo caso di un Lorenzo Pellegrini che trascina anche senza Dybala, rende tutto più facile anche per lo stesso allenatore. Ma se c’è qualcosa di positivo che De Rossi si porta dietro dalla partita di ieri oltre ai tre punti è la voglia e la determinazione della Roma di prendersi questo risultato, di continuare a volare in campionato mettendo pressione su tutte quelle davanti e dietro in classifica. Tre punti per entrare in questa sosta nazionali, fondamentali per la testa e per il morale di una Roma che, di gruppo, di squadra, di voglia, sta ottenendo risultati clamorosi e, fino a due mesi fa, impronosticabili.