Roma, la rivoluzione è servita: arrivano Sarri e Icardi

Roma, continua la rivoluzione dei Friedkin

La Roma continuerà la sua rivoluzione a fine stagione. L’addio a Paulo Fonseca dovrebbe essere quasi certo, al di là dei risultati positivi o negativi. Intorno alla panchina sono numerose le voci, ma sembrano essere sempre più insistenti quelle dell’arrivo di Maurizio Sarri. Non solo, un’altra grande novità in giallorosso, in attacco.

Roma, arrivano Sarri e Icardi

Maurizio Sarri è stato lontano dalle panchine da quando ha salutato la Juventus a Torino la scorsa stagione. L’ex allenatore del Napoli ha una serie di opzioni future per continuare la sua carriera professionale, una delle opzioni che sta aumentando sempre più concretezza è quella che lo colloca in capitale, sponda giallorossa. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, la prima del tecnico è l’attaccante argentino Mauro Icardi, al momento in forza al Paris Saint Germain. I francesi lo hanno ingaggiato dopo una stagione in prestito dall’Inter, ma sembra che Maurito non sia felice a Parigi, ricopre un ruolo secondario. Mauro Icardi, ex attaccante e capitano dell’Inter, conosce bene l’Italia e potrebbe essere il grande sostituto di Edin Dzeko che a sua volta dirà addio alla Roma a fine campionato. Tempo di rivoluzione e importanti arrivi in capitale in vista della prossima stagione.