Roma-Lazio anticipata a sabato 6 aprile | Questa la decisione della Lega

La Roma si gioca tutto in 10 giorni

Come anticipato in queste ore la decisione della Roma è stata accolta. La Lega Serie A ha comunicato infatti le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle gare valide dalla 31esima alla 33esima giornata di Serie A con il derby della Capitale che si giocherà sabato 6 aprile invece della domenica, proprio per permettere ai giallorossi di preparare la gara di Europa League contro il Milan.

Roma-Lazio, il calendario dei giallorossi:

31ª giornata: Roma-Lazio, sabato 6 aprile, 18:00 DAZN

32ª giornata: Udinese-Roma domenica 14 aprile, ore 18:00 DAZN

33ª giornata: Roma-Bologna, lunedi 22 aprile, ore 18:00 DAZN