Roma, Dybala e il rinnovo: l’argentino vuole restare | Le ultime

I numeri di Paulo Dybala non sono passati inosservati. Sotto la guida del nuovo allenatore Daniele De Rossi, è sceso in campo in tutte le partite finora disputate, a parte una presenza precauzionale in panchina contro il Brighton in Europa League e il Frosinone in Serie A.

Roma, le richieste dall’estero per Dybala

La Joya è ora in attesa dei colloqui per definire il tanto atteso rinnovo di contratto che eliminerà la pericolosa clausola rescissoria da 13 milioni valida per l’estero. Inoltre, resterà nella capitale in questi giorni e riprenderà ad allenarsi con il gruppo la prossima settimana. Come riportato da Il Messaggero, su Dybala ci sarebbero altre squadre provenienti dall’estero, come per esempio l’Atletico Madrid, l’Aston Villa e il Bayer Leverkusen, oltre alle solite sirene arabe.