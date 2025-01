Roma – Lazio, il derby si infiamma | Le probabili formazioni

Si avvicina il derby della capitale, Roma e Lazio pronte alla grande sfida. Allenamenti a porte aperte per le due formazioni, per sentire il pubblico amico vicino e per preparare al meglio il big match del prossimo turno di Serie A.

Probabili formazioni di Roma – Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.