La Lazio ha diramato un bollettino medico: “Castellanos, Rovella, Patric e Vecino continuano il loro programma di lavoro atletico individuale”. Castellanos è stato citato nel gruppetto dei giocatori che hanno svolto lavoro a parte, forse un tentativo per non dare troppe informazioni sulla possibile formazione del derby. Chi preoccupa Sarri è Rovella.

Lazio, dubbi per Rovella: oggi si scoprirà se prenderà parte al derby

Mentre il Taty è stato completamente recuperato, infatti mercoledì ha svolto tutto l’allenamento con i compagni, così come ieri, di Rovella non si hanno notizie certe. Il regista della Lazio è fermo, il centrocampista è ancora fermo dopo l’infortunio subito nella partita contro il Sassuolo e la sua presenza è in forte dubbio. Sebbene gli esami abbiano escluso lesioni, si teme che una pubalgia possa essere tornata a infastidirlo. Bisognerà attendere la seduta di oggi per capire se è fuori o meno dalla lista dei convocati per il derby.

Sarri intanto ha messo in preallarme Cataldi, pronto a subentrate a Rovella in caso di assenza. La speranza è quella di avere a disposizione l’ex Juventus. Ovviamente l’assenza di Rovella cambia anche altro. In caso di presenza ci sarà anche la conferma di Dele-Bashiru, l’opzione alternativa è Belahyane. Sarri non vorrebbe cambiare due uomini su tre, al massimo uno soltanto.