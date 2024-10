Roma, le condizioni di Dybala: ci sarà contro l’Inter?

Il “Messaggero” valuta il ritorno in campo di Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe essere presente nell’allenamento odierno e se non avvertirà dolori muscolari, sarà sicuramente a disposizione di Juric per la partita contro l’Inter.

Roma, il ritorno della Joya

Con Dybala, la Roma cambia modo di giocare, rendendola imprevedibile per gli avversari. A Juric serve una vittoria per risollevare il morale di una piazza scontenta negli ultimi mesi. Anche Dybala ha bisogno di prestazioni eccezionali per cambiare le sue statistiche al terzo anno alla Roma. Con un solo gol e zero assist, questo è il suo peggior inizio di stagione da quando è arrivato a Trigoria.