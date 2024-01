Roma, le ultime su Baldanzi e Angelino

La Roma sta cercando di concludere la finestra di calciomercato con l’acquisizione di Tommaso Baldanzi dall’Empoli. I Friedkin, proprietari del club, sono determinati a portare il centrocampista nella Capitale. La trattativa prevede un accordo economico di quindici milioni di euro più tre di bonus, e la Roma sta valutando la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, con l’opzione di inserire contropartite tecniche.

Roma, la trattativa per Angeliño e le possibili cessioni

Nel frattempo, la trattativa per Angeliño è stata conclusa con il Lipsia per un prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Tuttavia, prima di formalizzare l’accordo, la Roma deve liberare spazio nella squadra. Zeki Çelik è il principale indiziato per l’uscita, con il Galatasaray interessato al suo acquisto. Altri nomi sul tavolo delle possibili cessioni includono Belotti e Kumbulla.