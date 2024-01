Roma, ipotesi Palladino per la panchina: i Friedkin lo seguono con attenzione

La Roma ha scelto De Rossi come traghettatore fino a fine stagione e a meno che non porti i giallorossi in Champions potrebbe lasciare la panchina per fare spazio a un allenatore un po’ più esperto. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’ultima idea del club capitolino sarebbe Raffaele Palladino per giugno e dopo due stagioni alla guida del Monza potrebbe finalmente fare il salto in una big.

L’arrivo di Modesto potrebbe portare Palladino nella Capitale

I giallorossi, inoltre, sono alla ricerca di un direttore sportivo per sostituire Tiago Pinto e tra i nomi in pole c’è François Modesto del Monza. Un’eventuale arrivo del ds brianzolo faciliterebbe l’arrivo del tecnico sulla panchina giallorossa. Intanto, Galliani sta valutando i possibili sostituti di Palladino e starebbe puntando forte su Alberto Gilardino oppure in alternativa al tecnico genoano ci sarebbe Andrea Sottil, reduce dell’esonero all’Udinese.