Roma, serve una cessione per Angeliño | Il piano di Pinto

La priorità della squadra di De Rossi resta il laterale difensivo sinistro, visto l’infortunio di Spinazzola e la scarsità di opzioni in quella posizione. Rimane caldissimo il nome di Angeliño. Lo spagnolo classe ’97 è molto vicino a vestirsi di giallorosso, ma la Roma non può prenderlo se prima non parte qualcuno.

Roma, chi parte tra Kumbulla e Belotti?

Pinto studia chi può lasciare spazio per arrivare al giocatore del Lipsia, in prestito al Galatasaray. I due nomi più attuali sono Kumbulla e Belotti. Il difensore albanese piace a diverse squadre, ma deve ancora rientrare in pianta stabile dalla lesione al legamento crociato. Il centravanti invece interessa alla Fiorentina, e la trattativa può chiudersi anche senza lo scambio con Ikoné, ormai saltato. Resta l’ostacolo dello stipendio del Gallo, che i viola non possono permettersi.