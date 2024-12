Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Lecce, la gara andrà in onda su Dazn

Imperativo vincere. E’ questo il verbo lanciato da mister Ranieri in vista della sfida di domani dell’Olimpico con la Roma che deve necessariamente fare 3 punti per risalire in classifica.

Roma-Lecce, le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes; Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri.

Squalificati: nessuno Indisponibili: Cristante, Hermoso

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Rafia, Berisha; Dorgu, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

Squalificati: nessuno Indisponibili: Banda, Bonifazi, Burnete, Marchwinski, Gallo, Gonzalez, Pierret