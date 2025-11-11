Roma, l’idea per l’attacco è Zirkzee: spunta l’ostacolo West Ham

Portare rinforzi in attacco a Roma è diventata un’emergenza. La necessità di rinforzare l’attacco a Gasperini è sempre più forte. Tra assenze per infortuni e attacco poco prolifero, l’emergenza non si assesta. L’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio spinge la Roma a valutare su chi orientarsi. La situazione di Joshua Zirkzee continua ad essere monitorata.

Roma, per l’attacco nel mirino resta Zirzkee

L’idea di portare in capitale l’ex attaccante del Bologna continua. La società monitora la situazione attentamente e nelle prossime settimane potrebbe avviare una trattativa più concreta. Il mercato intorno al giovane attaccante olandese del Manchester United continua a muoversi e non solo Roma e altre società sono interessate, in corsa si è inserito anche il West Ham.

Il West Ham potrebbe diventare un ostacolo per i capitolini, in quanto gli inglesi hanno fretta di muoversi a causa dell’infortuni di Benjamin Sesko. Mentre il tecnico dei Red Devils ha intenzione di trattenere l’attaccante olandese perché è un buon giocatore da inserire a partita in corso, il giocatore spinge per giocare con regolarità per garantirsi un posto in Nazionale in vista del Mondiale. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’olandese.