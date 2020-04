Roma, maglia 2020-2021 multicolore: come quella di quarant’anni fa

Roma maglia 2020-2021 multicolore

Continuano le indiscrezioni sulla maglia della Roma per la prossima stagione. Il portale specializzato brasiliano Mantos do Futebol pubblica una foto della possibile divisa ‘home’ del prossimo campionato. Un design particolare quello che dovrebbe ispirare la maglia giallorossa 2020-21, che ci riporta ad una delle casacche più iconiche della storia del club capitolini.

Roma maglia 2020-2021 secondo le anticipazioni di Mantos do Futebol

Era la squadra della stagione 1979-80 allenata da Nils Liedholm con presidente Dino Viola, che vinse la sua terza Coppa Italia. L’esordio della divisa in realtà fa data al 17 dicembre 1978 quando la squadra della Capitale ebbe la meglio per 1-0 sulla Juventus con un gol di Agostino Di Bartolomei. La nuova divisa della Roma adotterebbe lo stesso look di quarant’anni prima, scelta multicolore che come allora combina una base rosso vivo con sfumature di arancione e giallo in blocchi. La maglia casalinga della nuova stagione dovrebbe essere presentata a maggio o quando le condizioni dettate dall’emergenza coronavirus lo permetteranno.