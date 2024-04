Roma-Milan in diretta | Il risultato (2-0)

Roma-Milan in diretta streaming | Live dall’Olimpico

La cronaca della partita

1’Giallorossi subito pericolosi e con il pallone tra i piedi

4′ Calcio d’angolo del Milan con la squadra di Pioli che occupa la zona difensiva della Roma

10′ Brividi per la Roma con Dybala che viene colpito da dietro

12’Mancini porta in vantaggio la Roma dopo una splendida azione di Pellegrini che tira a giro e colpisce il palo con il difensore che ribatte a porta vuota.

17′ Calcio d’angolo per il Milan con il fallo in area in favore dei giallorossi

20′ Ci prova il Milan che in batti e ribatti colpisce la traversa con Loftus-Cheek

22′ Paulo Dybala raddoppia per la Roma con un grande contropiede firmato da Romelu Lukaku

29′ Infortunio per Lukaku che lascia il campo, al suo posto dentro Abraham

31′ Celik lascia la Roma in 10 per un fallo commesso(molto dubbio) commesso lato Tribuna Tevere)

35′ Rossoneri tentano a riaprire la gara con un colpo di testa in area avversaria di Giroud