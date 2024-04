Roma-Milan, le scelte di De Rossi e Pioli | Le formazioni

Tutto pronto all’Olimpico per Roma–Milan, in palio il passaggio del turno in Europa. Giallorossi e rossoneri con un unico obiettivo, il passaggio del turno. De Rossi, fresco di rinnovo, punta al colpo grosso. Pioli si gioca probabilmente presente e futuro in rossonero.

Le probabili formazioni di Roma Milan

Probabile formazione Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.