Roma Milan, Maresca al centro delle polemiche: arriva lo stop per l’arbitro

Dopo l’arbitraggio di Roma-Milan molto probabilmente Fabio Maresca verrà fermato.

I motivi dello stop



Ai vertici dell’AIA, infatti, non sono piaciute alcune delle decisioni prese dall’arbitro campano. Su tutte il rigore concesso al Milan per il contatto fra Zlatan Ibrahimovic e Roger Ibanez, che per il designatore Rocchi sarebbe un chiaro errore, come fa sapere sky sport.

In dubbio anche il contatto fra Kjear e Pellegrini sul finale, ma comunque Maresca pagherà anche per la gestione dei cartellini e per l’atteggiamento.

Episodi dunque che sono ritenuti gravi e che probabilmente costeranno lo stop all’arbitro.

Fonte forzaroma.info