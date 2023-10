Monza ospite della Roma all’Olimpico alle 12.30. Buon momento per i giallorossi che, dopo il brutto stop contro il Genoa, sembrano aver ritrovato lo smalto, hanno portato a casa tre vittorie consecutive tra campionato e coppe contro Frosinone, Servette e Cagliari, con ben 10 reti realizzate. Bene anche il Monza, reduce da cinque risultati utili di seguito. La formazione di Palladino ha sconfitto Sassuolo e Salernitana nelle ultime due sfide disputate. L’ultima gara disputata tra i due club in casa della Roma, risalente ad agosto 2022, è terminata 3-0 per gli uomini di Mourinho, grazie alla doppietta di Dybala e alla rete di Ibanez. Il match sarà visibile su Sky Sport e DAZN, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo. All. Palladino.