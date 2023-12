Roma-Napoli, le scelte di Mourinho e Mazzarri | Le formazioni

Titolare Mancini, che stringe i denti a seguito dei problemi di pubalgia, nel terzetto difensivo con Llorente e Ndicka. In mezzo al campo c’è Cristante con Paredes e Pellegrini, supportati da Kristensen, in vantaggio su Karsdorp, e Spinazzola sugli esterni. In avanti, alle spalle della punta, Lukaku, dentro El Shaarawy.

Si rivede Mario Rui dal 1′ sulla fasce nei partenopei. Nessuna grande sorpresa per Mazzarri, che si affida ai titolarissimi. Difesa con Rrahmani e Natan centrali, sostenuti da Di Lorenzo e proprio dal terzino portoghese. Mediana affidata Lobotka, in regia, insieme ad Anguissa e Zielinksi. Attacco con il tridente composto da Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.