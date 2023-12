La situazione legata alla permanenza di Romelu Lukaku è una situazione che continua a tenere banco da diverso tempo. In casa giallorossa, l’attaccante belga è tornato a livelli importanti e il corteggiamento da parte dell’Arabia Saudita non è un mistero, così come non lo è l’offerta di circa 60 milioni di euro annui per due anni. Il problema è che ora c’è un altro grande campionato pronto a fiondarsi su Big Rom per riportare il giocatore in uno dei campionati più belli e competitivi del mondo.

Lukaku tornerà al Chelsea?

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Chelsea ha fissato a 43 milioni la cifra per l’eventuale riscatto da parte della Roma. Il problema che però resta, è che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, l’attaccante difficilmente giocherà ancora nella Capitale la prossima stagione.