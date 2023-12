Il posticipo del turno pre natalizio vede il match fra Roma e Napoli, che si daranno battaglia nella gelida notte dell’antivigilia per agguantare il posto Champions. Le due compagini arrivano a questo incontro con momenti differenti. I Campioni d’Italia non stanno rispettando le attese ed hanno anche cambiato la guida tecnica, la truppa di Mazzarri infatti, nelle ultime 3 ha incassato due sconfitte (Juventus e Inter), e vinto l’ultima contro il Cagliari. Ma i campani sono reduci dalla clamorosa caduta in Coppa Italia per 0-4 contro il Frosinone.

La Roma di Mourinho invece, nello scorso turno ha interrotto la serie di risultati utili consecutivi cadendo 2-0 al Dall’Ara di Bologna. Nell’ultimo confronto nella Capitale giocato lo scorso anno, ad avere la meglio è stato il Napoli che vinse all’ultimo grazie ad un grandissimo gol di Osimhen. La partita con fischio d’inizio alle 20.45 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.