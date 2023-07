Roma, niente tournée asiatica: i giallorossi torneranno in Portogallo

Roma, si torna in Portogallo

Niente Tournéé in Corea del Sud e Singapore per la Roma di José Mourinho. I giallorossi avrebbero dovuto sfidare il Tottenham, il Wolverhampton e l’Incheon United, società sudcoreana. Dunque, cambiano i piani dei giallorossi che devono rivedere i piani. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma tornerà, per il terzo anno consecutivo, in Portogallo, ad Alagarve.

Roma, ufficializzata l’amichevole contro il Tolosa

In terra lusitana, i giallorossi di Mourinho, testeranno lo stato della preparazione in un paio di amichevoli (restano ancora ignoti i nomi delle sfidanti). Tuttavia, dopo una prima gara già ufficializzata, in programma il prossimo 15 luglio contro il Boreale, presso il centro sportivo Fulvio Bernardini, è stata confermata una seconda uscita contro il Tolosa, il 6 agosto alle 19.30, allo Stadium di Tolosa.