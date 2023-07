Calciomercato Roma, Tiago Pinto si muove | Due nomi nuovi per il centrocampo

Non solo attaccante: la Roma si muove per regalare a Josè Mourinho anche un rinforzo importante a centrocampo da aggiungere al nuovo arrivo Aouar. Oltre a Sabitzer e Renato Sanches, la lista di Tiago Pinto si aggiunge di due nuovi nomi.

Calciomercato Roma, De Paul e Habib Diarra nuovi nomi per il centrocampo

Come riporta Il Tempo, ci sono due nomi nuovi sul taccuino di Tiago Pinto: il primo è un’ex conoscenza del calcio italiano, si tratta infatti di Rodrigo de Paul, che ha trascorso 5 anni all’Udinese prima di trasferirsi all’Atletico Madrid. Il problema è rappresentato dall’ingaggio (oltre i 3 milioni di euro) e dal fatto che il calciatore partirebbe solo a titolo definitivo. L’ultimo nome, per un colpo in prospettiva, è quello di Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo. Il calciatore si è messo in mostra nel corso dell’ultima stagione e piace anche a Bologna e Lens.