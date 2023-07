Calciomercato Roma, i giallorossi tremano: una big su Mourinho

La Roma, dopo una stagione in chiaroscuro culminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, sta programmando la prossima stagione: Tiago Pinto sta cercando di cedere gli esuberi per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Roma, il Real Madrid ha Mourinho nella lista per il dopo Ancelotti

Oltre al mercato dei giocatori, l’annuncio di Carlo Ancelotti come allenatore del Brasile a partire dal 2024 ha acceso il dibattito su chi lo sostituirà. A sorpresa, Florentino Perez, secondo quanto potrebbe decidere di richiamare un allenatore che è già stato in panchina nel Real Madrid: si tratta di José Mourinho, il quale ha il contratto in scadenza nel 2024. Il tecnico portoghese sarebbe in una lista in cui ci sarebbero anche Raul, Arbeloa e Xabi Alonso.