Calciomercato Roma, sirene dalla Bundesliga per l’attaccante

Solbakken in uscita: piace in Bundesliga

Giorni di riflessioni per il mercato della Roma: sul fronte attaccante c’è l’interesse sempre vivo per Gianluca Scamacca in attesa che il West Ham apra alla trattativa impostata sul prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo però si muove qualcosa anche sul mercato in uscita nel reparto d’attacco.

Calciomercato Roma, Solbakken piace a Friburgo e Hoffenheim

Come riportato dal Corriere della Sera, Ola Solbakken piace in Bundesliga non solo all’Hoffenheim, ma anche al Friburgo. L’attaccante è uno dei quei calciatori che, a fronte di un’offerta soddisfacente, essendo arrivato a parametro zero, potrebbe lasciare la Capitale e, in virtù di questi due interessamenti dalla Germania, il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma.