Roma, nuova idea per l’attacco: piace Sorloth del Villarreal

Per la Roma idea per l'attacco spunta Sorloth del Villarreal

La Roma è sempre alla ricerca di un centroavanti per sostituire Lukaku che non è stato riscattato dopo l’ultima stagione compiuta. Dalla Spagna secondo Relevo.com i giallorossi sarebbero interessati ad Alexander Sorloth del Villarreal, con un passato anche in Germania al Lipsia. Per il sito ci sarebbe stata anche già un’offerta destinata al club spagnolo ma che sul quale si ritiene essere bassa.

Roma, Sorloth valutato 35 milioni di euro

Il Villarreal ha bisogno di vendere in questa finestra di mercato e valuta il suo attaccante 35 milioni di euro, cifra che si avvicina alla clausola rescissoria di 38 milioni. Il classe 95′ norvegese ha totalizzato quest’anno in Liga 23 gol in 33 presenze. La Roma rimane alla finestra aspettando di rivedere la sua offerta.