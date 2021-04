Roma, nuovi guai per Fonseca: perde El Shaarawy

Roma, problemi per El Shaarawy

Sempre più difficoltà per la Roma. L’allenatore dovrà affrontare una nuova assenza in vista di gare importanti, incluse quelle dei quarti di Europa League contro l’Ajax. Questa volta è toccato ad El Shaarawy.

Roma, breve stop per il Faraone

Per la doppia sfida dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax, la sfida di andata si gioca questo giovedì 8 aprile ad Amsterdam, mentre il ritorno giovedì 15 aprile all’Olimpico, non ci sarà il Faraone. L’esterno è infatti alle prese con una lesione muscolare al flessore destro e sarà costretto a uno stop di quindici giorni. Il giocatore giallorosso era rimasto in campo fino al 29′ della ripresa della sfida contro il Sassuolo, poi sostituito da Veretout. Dopo giorni di attenzione ed esami è stato riscontrata la lesione.

Non solo l’Ajax, il giocatore non sarà presente neanche per alcune importanti gare di campionato. Stephan El Shaarawy dovrà rinunciare alle gare contro Bologna e Torino. Intanto che prova a recuperare la forma fisica, si proverà a fare di tutto per tornare quanto prima a disposizione del mister. Stephan proverà a tornare a disposizione di Fonseca per l’ostica sfida contro l’Atalanta, prevista per il 22 aprile, al massimo, se non dovesse farcela contro i bergamaschi, si prova per l’incontro contro il Cagliari del 25.