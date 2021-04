Covid-19, nuovi contagi in Nazionale

Il Covid-19 non dà tregua e, dopo Verratti, Bonucci e 4 membri dello staff azzurro positivi, altri due giocatori in rientro dal ritiro sono risultati contagiati dal coronavirus. Ad aggiungersi a Bonucci e Verratti è Alessandro Florenzi. A darne notizia è la società parigina del PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Covid-19, l’annuncio del PSG

Il Paris Saint Germain annuncia, con un tweet sul proprio account ufficiale, la positività di Florenzi: “Il risultato è arrivato dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato. Florenzi “rispetterà l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”. Florenzi, come il suo compagno di squadra Verratti, non sarà presente per l’importante partita di Champions League che vede i francesi impegnati nella difficile gara contro il Bayern Monaco. Il match, in programma mercoledì 7 aprile, non vedrà in campo nessuno dei due.

La vera attenzione è per Verratti, per l’ex Pescara si tratta della seconda positività nel giro di due mesi. La prima volta è stata a fine gennaio, positività che lo aveva costretto a saltare due match di Ligue 1. Non solo di due giocatori del PSG, positivo anche Vincenzo Grifo del Friburgo. A dare la notizia è la società del Friburgo, attraverso il proprio sito ufficiale: “Vincenzo Grifo. Il giocatore, si legge, è stato messo subito in quarantena”.