Jonathan David e Vlahovic consegnano il Trofeo Bortolotti alla Juventus | Atalanta battuta 2-1

Juventus, successo sull’Atalanta nell’ultima uscita pre-campionato

La Juventus si prende il Trofeo Bortolotti battendo l’Atalanta 2-1 nell’ultima amichevole estiva, un test che misura ambizioni e limiti a pochi giorni dall’avvio della Serie A. La squadra di Tudor tiene botta a lungo, soffre nei momenti giusti e poi colpisce con freddezza, chiudendo la serata con segnali incoraggianti.

Il primo tempo regala equilibrio e ritmo: Carnesecchi nega il gol a Yildiz e Koopmeiners, mentre dall’altra parte Bremer frena Scamacca e De Ketelaere si muove tra le linee con intraprendenza. Juric, privo di Ederson, sperimenta combinazioni in mezzo al campo, trovando in Bernasconi un giovane capace di illuminare qualche trama offensiva.

La ripresa porta più intensità, con l’Atalanta vicina al vantaggio ma poco precisa sotto porta. Al 73’ la Juventus spezza l’equilibrio: da una manovra insistita nasce la deviazione di Jonathan David che sorprende Carnesecchi e vale l’1-0. Passano appena quattro minuti e al 77’ arriva il raddoppio con Vlahovic, bravo a trasformare in rete un contropiede verticale orchestrato da Joao Mario. Nel finale, al 90’, Samardzic accorcia le distanze con un destro elegante dal limite, ma il risultato non cambia.

Un 2-1 che restituisce a Tudor la certezza di avere una squadra pronta a battersi sin da subito.