Roma, oggi amichevole contro l’Ostiamare a Trigoria

Dopo il pareggio contro l’Everton nell’amichevole di ieri, la Roma ha concluso la tournée inglese ed è rientrata direttamente nella capitale per rimettersi subito al lavoro. Oggi la squadra di De Rossi avrà modo di continuare la preparazione in vista dell’esordio in campionato conto il Cagliari in programma domenica 18 agosto alle 20.45 all’Arena Unipol Domus.

Roma, l’amichevole contro l’Ostiamare per dare minuti a tutti gli effettivi