Roma, ora il futuro di Mourinho è in bilico | Si gioca tutto con Verona e Salernitana

Mai come in questo momento il futuro di Mourinho sulla panchina della Roma è in bilico. L’ex allenatore di United e Tottenham, oltre a non giocare un calcio entusiasmante per usare un eufemismo, non sta ottenendo neanche i risultati che dirigenza e tifosi giallorossi si aspetterebbero.

Le prossime due decidono il futuro

Negli 8 big match giocati dalla Roma in questo campionato, sono arrivati solo 6 punti su 24 disponibili. Inoltre, dei 29 punti ottenuti in Serie A, solo 8 sono arrivati in trasferta, segno di come ci sia una sostanziale differenza portata dal fattore Olimpico. Mourinho ora si gioca tutto con Verona e Salernitana dove i Friedkin non accetteranno risultati diversi dalla vittoria.