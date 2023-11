L’Assessore Onorato del comune di Roma, questa mattina era presente all’evento per presentare alla stampa il nuovo Stadio Tre Fontane dopo i lavori di ristrutturazione. L’Assessore, oltre a parlare dell’investimento fatto per la ristrutturazione dell’impianto dove la squadra femminile andrà a giocare, ha anche parlato del nuovo possibile stadio della Roma di Pietralata.

Roma, le parole dell’Assessore sul nuovo stadio

“Oggi limitiamoci a questa importante giornata. Per lo stadio ci sarà tempo per parlarne, il comune ha fatto quello che poteva fare, c’è una costante collaborazione e grande ottimismo. Mi limiterei a questo per dare risalto a questa iniziativa che non era scontata, dove pochi credevano che la Roma calcio femminile avrebbe iniziato a giocare qui le partite di Champions League”.