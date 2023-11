Romelu Lukaku sta disputando un ottimo campionato con la Roma. Il giocatore, il quale ha avuto un esordio strepitoso con i giallorossi, ha già siglato sei gol in Serie A in ben 824 minuti giocati. In Europa l’attaccante belga ha già realizzato tre reti in 317 minuti disputati. Nell’ultima partita con il Belgio, Lukaku è stato un vero mattatore, segnando quattro gol in soli trentasette minuti contro l’Azerbaijan.

Calciomercato Roma, servono 40 milioni

Lukaku e la Roma, secondo quanto rivelato da Il Tempo questa mattina, vorrebbero seguitare il proprio cammino insieme anche l’anno prossimo, anche se il bomber giallorosso è arrivato a Roma in prestito secco fino al mese di giugno 2024. Lukaku si trova molto bene con la società giallorossa, ma il Chelsea chiedeva 40 milioni per il cartellino già nella scorsa stagione; quindi, se le prestazioni del centravanti dovessero migliorare, il club londinese potrebbe chiedere anche di più.