Roma, parla Soulé: “Ringrazio i Friedkin per aver creduto in me. De Rossi mi aiuterà a crescere”

Dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Roma arrivata nel pomeriggio, Matias Soulé è intervenuto ai microfoni dei canali della società esprimendo la sua felicità nel vestirsi di giallorosso ed iniziare questa stagione sotto la guida di mister De Rossi. Queste le prime parole dell’argentino da giocatore della Roma, riportate da “Forzaroma.info”.

Soulè: “Ho amato fin dall’inizio questa città”

Queste le sue parole: “Le mie prime impressioni? Ho amato fin dall’inizio questa città, quando ero a Frosinone venivo almeno una volta a settimana. Ringrazio Friedkin per aver creduto in me e avermi portato qua, vestire la maglia giallorossa è un sogno. Non mi sarei mai immaginato di ricevere tanto calore da parte dei tifosi. Vivo bene le pressioni, dovrò dimostrare sul campo il mio valore e ripagare la fiducia di dirigenza e tifosi. Essere allenato da De Rossi potrà aiutarmi a crescere. Ringrazio in particolare mister Di Francesco e Guido Angelozzi per l’opportunità datami al Frosinone lo scorso anno”.

Il talentino conclude ringraziando ulteriormente i tifosi suonando subito la carica per la prossima stagione:

“Vi ringrazio per la bellissima accoglienza all’aeroporto, vi ripagherò sul campo. Ci vediamo allo stadio. Daje Roma daje”.